В Краснодаре 16 февраля включат сирены
Краснодарцев предупредили о звуке сирен
16 февраля с 14:00 до 15:30 на территории Афипского нефтеперабатывающего завода (улица Захарова, 2) проведут тренировку по ликвидации последствий ЧС. Будет задействована локальная система оповещения — сирены.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и не реагировать на громкий звук.
Как писали Юга.ру, в ноябре прошла плановая проверка систем оповещения на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Включали электрические сирены и голосовое оповещение.
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