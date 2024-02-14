В Краснодаре 16 февраля включат сирены

Краснодарский край

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  • Афипский НПЗ © Фото с сайта Афипского НПЗ, afipnpz.ru
    Афипский НПЗ © Фото с сайта Афипского НПЗ, afipnpz.ru

Краснодарцев предупредили о звуке сирен

16 февраля с 14:00 до 15:30 на территории Афипского нефтеперабатывающего завода (улица Захарова, 2) проведут тренировку по ликвидации последствий ЧС. Будет задействована локальная система оповещения — сирены.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и не реагировать на громкий звук.

Как писали Юга.ру, в ноябре прошла плановая проверка систем оповещения на территории Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Включали электрические сирены и голосовое оповещение.

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