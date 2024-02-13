В России запретили продажу партии минеральной воды «Джермук» после смерти мужчины на Кавказе

Северная Осетия, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото jarmoluk с сайта pixabay.com
    © Фото jarmoluk с сайта pixabay.com

Роспотребнадзор приостановил продажи минеральной воды из Армении после отравления жителя Северной Осетии

Как сообщили в Роспотребнадзоре России, ведомство запретило продажу отдельных партий воды под брендом «Джермук» после того, как человек получил ожог пищевода. По информации главы Северной Осетии, пострадавший мужчина умер 13 февраля в больнице региона.

Дата производства бутылки, в которой оказался уксус, 28 декабря 2023 года. Все партии, ввезенные в Россию с указанной даты по 12 февраля 2024 года, запретили продавать на территории страны. Производят «Джермук» в Армении.

Читайте также:

«Благодаря возможностям системы маркировки товаров Роспотребнадзором в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу. В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в июне 2023 года Роспотребнадзор Краснодарского края призвал не покупать напиток «Мистер Сидр» после массовых отравлений в России.

Армения Отравления Продукты питания Роспотребнадзор Торговля

Новости

В России запретили продажу партии минеральной воды «Джермук» после смерти мужчины на Кавказе
На черноморских курортах Краснодарского края повысили скорость интернета. Рассказываем, где улучшилась связь
В Краснодарском крае заговорили о возможном дефиците сахара. Спросили о ситуации с семенами
В Краснодаре перед 14 февраля вырос спрос на цветы и съедобные букеты
МТС вложила 1 млрд рублей в мобильный интернет на Красной Поляне и планирует покрыть связью ж/д между Краснодаром и Сочи
22% жителей Краснодарского края превратили хобби в работу — опрос

Лента новостей

Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи
Вчера, 11:11
Термальные источники Краснодарского края и Адыгеи
Лучшие турбазы с бассейнами и санатории
Взвешивали снег и шприцевали трассы по свистку
Сегодня, 14:23 Реклама
Взвешивали снег и шприцевали трассы по свистку
Сотрудники горного курорта вспоминают, как «строили» Олимпиаду-2014 в Сочи
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс «Влюбленные в чай»
11 февраля, 09:37
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс «Влюбленные в чай»

Реклама на сайте