В России запретили продажу партии минеральной воды «Джермук» после смерти мужчины на Кавказе

Роспотребнадзор приостановил продажи минеральной воды из Армении после отравления жителя Северной Осетии

Как сообщили в Роспотребнадзоре России, ведомство запретило продажу отдельных партий воды под брендом «Джермук» после того, как человек получил ожог пищевода. По информации главы Северной Осетии, пострадавший мужчина умер 13 февраля в больнице региона.

Дата производства бутылки, в которой оказался уксус, 28 декабря 2023 года. Все партии, ввезенные в Россию с указанной даты по 12 февраля 2024 года, запретили продавать на территории страны. Производят «Джермук» в Армении.

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«Благодаря возможностям системы маркировки товаров Роспотребнадзором в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу. В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления», — рассказали в ведомстве.