В Краснодаре перед 14 февраля вырос спрос на цветы и съедобные букеты

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото пользователя prostooleh с сайта freepik.com
    © Фото пользователя prostooleh с сайта freepik.com

Эксперты рассказали, что чаще всего покупали краснодарцы в преддверии Дня всех влюбленных

По данным аналитиков сайта объявлений, краснодарцы начали готовиться к 14 февраля в начале месяца. Спрос вырос на кондитеров, флористов, клинеров и бьюти-мастеров. Эксперты «Авито» составили топ самых востребованных услуг ко Дню всех влюбленных и рассказали об их средней стоимости.

Что посмотреть в День влюбленных:

Цветы и съедобные букеты

В топ самых популярных услуг в канун 14 февраля вышли предложения от флористов и кондитеров. В Краснодаре в начале февраля спрос на цветочные букеты на заказ вырос на 61%, а на съедобные — на 63%. Это 40% больше, чем год назад. Заказать букет цветов по городу в среднем можно за 1500 рублей, а сладкий — за 1100 рублей.

Шары и подарки ручной работы

За последние две недели спрос на данную услугу в Краснодаре вырос на 17%. Эксперты полагают, что потребность продолжит расти, так как многие исполнители готовы браться за заказы день в день. Предложения от производителей на эти услуги также выросли на 9%. Связка из 10 воздушных шаров краснодарцам обойдется в 1350 рублей.

Спрос на изготовление различных статуэток, кулонов, альбомов и других тематических изделий от мастеров в первой половине февраля вырос на 12%. Средняя стоимость услуг — от 800 рублей. 

Также перед 14 февраля интерес к изготовлению портретов по фотографии в Краснодаре вырос на 20% по сравнению с концом января. Такой подарок второй половинке можно купить за 1000 рублей.

Бьюти-образ

Накануне Дня святого Валентина краснодарки записались на макияж (+89%), маникюр и педикюр (+16%), ресницы и брови (+145%) и к парикмахеру (+7%). Средняя стоимость полного бьюти образа начинается от 4100 рублей. 

Генеральная уборка

Также аналитики зафиксировали рост спроса на клининг. В преддверии 14 февраля специалистов по генеральной уборке искали на 35% чаще, чем в прошлом году. Цена за услугу — от 1000 рублей. 

Пресс-служба популярного сайта объявлений провела опрос и выяснила, что 62% россиян не планируют отмечать День всех влюбленных, а 38% — хотят устроить праздник себе и своей половинке. Среди них 55% будут праздновать дома, 20% забронировали столик в ресторане, а у 17% опрошенных устроят необычные свидания. Еще 16% россиян проведут выходные за городом, а 15% пойдут в кино.

Половина (49%) россиян, находящихся в отношения, планирует сделать подарок к 14 февраля своей второй половинке. До 2 тыс. рублей готовы потратить 44% опрошенных, от 2 до 5 тыс. — 27%, от 5 до 10 тыс. — 13%. Сюрпризы подороже сделают 10% опрошенных.

Как писали ранее Юга.ру, 14 февраля краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Иди ко мне, детка!».

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