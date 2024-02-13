Краснодарцам предлагают сдать на переработку технику и электронику

Краснодарский край

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  • © Фото vecstock, Freepik.com
    © Фото vecstock, Freepik.com

В краснодарском Экоцентре 18 февраля состоится электросбор

В этот день можно будет сдать любую электротехнику и электронику на переработку: пылесосы, телевизоры, утюги, чайники, принтеры, ноутбуки, провода, мышки, наушники и так далее. Аккумуляторы, батарейки, лампочки принимать не будут.

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Для сбора возле Экоцентра будет стоять специальная машина. Погружать технику нужно самостоятельно. Всё собранное отправится в компанию Ферратек для дальнейшей переработки.

Акция продлится только один день с 12:00 до 20:00. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48 В.

Как писали Юга.ру, аналитики подсчитали, что в Краснодарском крае за год на переработку отправили всего 2% от всех отходов.

Краснодар Экология

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