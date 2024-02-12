Территория грязевого озера Тамбукан на Северном Кавказе станет заказником федерального значения

На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики создадут природный заказник «Тамбукан»

Площадь нового заказника федерального значения составит более 1 тыс. га. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.

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Природная территория появится на границе двух действующих заказников: «Озеро Тамбукан» в Ставропольском крае;

«Тамбуканский» в Кабардино-Балкарии. По плану, новый заказник должен стабилизировать уровень воды и сохранить минерализацию озера Тамбукан.

Тамбукан — солёное бессточное озеро овальной формы. Оно находится в 9 км к юго-востоку от Пятигорска на границе Предгорного округа Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Озеро содержит лечебную грязь, которую используют в санаториях Кавминвод.



Запасы тамбуканского месторождения — 328 тыс. куб. м. Каждый год в озере можно добывать не более 12 тыс. куб. м. Обычно это делают с июня по октябрь.

Границы особо охраняемой природной территории федерального значения утвердят до 1 декабря 2024 года. При этом, как отмечают в постановлении, земли не будут изымать у собственников.