Территория грязевого озера Тамбукан на Северном Кавказе станет заказником федерального значения
На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики создадут природный заказник «Тамбукан»
Площадь нового заказника федерального значения составит более 1 тыс. га. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.
Природная территория появится на границе двух действующих заказников:
- «Озеро Тамбукан» в Ставропольском крае;
- «Тамбуканский» в Кабардино-Балкарии.
По плану, новый заказник должен стабилизировать уровень воды и сохранить минерализацию озера Тамбукан.
Тамбукан — солёное бессточное озеро овальной формы. Оно находится в 9 км к юго-востоку от Пятигорска на границе Предгорного округа Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Озеро содержит лечебную грязь, которую используют в санаториях Кавминвод.
Запасы тамбуканского месторождения — 328 тыс. куб. м. Каждый год в озере можно добывать не более 12 тыс. куб. м. Обычно это делают с июня по октябрь.
Границы особо охраняемой природной территории федерального значения утвердят до 1 декабря 2024 года. При этом, как отмечают в постановлении, земли не будут изымать у собственников.