Территория грязевого озера Тамбукан на Северном Кавказе станет заказником федерального значения

Кабардино-Балкария, Ставропольский край

Распечатать

  • Озеро Тамбукан, 2018 год © Скриншот страницы сервиса «Google Карты»
    Озеро Тамбукан, 2018 год © Скриншот страницы сервиса «Google Карты»

На границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской Республики создадут природный заказник «Тамбукан»

Площадь нового заказника федерального значения составит более 1 тыс. га. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ.

Читайте также:

Природная территория появится на границе двух действующих заказников: 

  • «Озеро Тамбукан» в Ставропольском крае;
  • «Тамбуканский» в Кабардино-Балкарии.

По плану, новый заказник должен стабилизировать уровень воды и сохранить минерализацию озера Тамбукан.

Тамбукан — солёное бессточное озеро овальной формы. Оно находится в 9 км к юго-востоку от Пятигорска на границе Предгорного округа Ставропольского края и Зольского района Кабардино-Балкарии. Озеро содержит лечебную грязь, которую используют в санаториях Кавминвод.

Запасы тамбуканского месторождения — 328 тыс. куб. м. Каждый год в озере можно добывать не более 12 тыс. куб. м. Обычно это делают с июня по октябрь.

Границы особо охраняемой природной территории федерального значения утвердят до 1 декабря 2024 года. При этом, как отмечают в постановлении, земли не будут изымать у собственников.

Напомним, что в 2024 году в Кисловодске планируют открыть девять отелей за 8 млрд рублей.

Как писали ранее Юга.ру, в Дагестане начали разрабатывать проект нового курорта на берегу Каспийского моря.

Заповедники Курорты и туризм отдых Пятигорск Экология

Новости

Сочинцам угрожает разрастание очень ядовитого краснокнижного гриба
Территория грязевого озера Тамбукан на Северном Кавказе станет заказником федерального значения
Краснодарский край поднялся в рейтинге по качеству жизни
ФК «Краснодар» сыграет с «Астаной» в Абу-Даби
Цветение миндаля и пляжный волейбол: показываем февраль на Черноморском побережье
В Краснодарском крае стало меньше миллиардеров — ФНС

Лента новостей

Реклама на сайте