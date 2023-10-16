Краснодарский край занял 18 место по доходам населения — эксперты

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский край оказался на 18 позиции в рейтинге среди регионов России по доходам населения в 2023 году

Эксперты «РИА Новости» проанализировали степень доходов в регионах России и составили рейтинг. Они выявили соотношение прибыли граждан и стоимости фиксированного потребительского набора, обозначили среднюю ежемесячную выручку жителей во второй половине 2023 года и сравнили с показателями прошлого года.

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Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ со средним доходом на душу населения 140,3 тыс. рублей. Карачаево-Черкессия оказалась на последнем месте с усредненной прибылью 21,5 тыс. рублей в месяц. По данным аналитиков, житель этой республики примерно в пять раз беднее гражданина из ЯНАО.

Краснодарский край занял 18 место со средним доходом 49,3 тыс. рублей в месяц. Ростовская область (41,6 тыс. рублей) оказалась на 35 позиции, Республика Адыгея (37,4 тыс. рублей) — на 37, Севастополь (36 тыс. рублей) — на 64, Дагестан (31,7 тыс. рублей) — на 70, Крым (31,3 тыс. рублей) — на 75, а Ставропольский край (27,4) — на 81.

«РИА Рейтинг» рассчитал средние доходы на основе региональной статистики с апреля по июнь 2023 года.

Как писали ранее Юга.ру, Краснодарский край, по данным «РИА Новости», в рейтинге регионов РФ по материальному благополучию семей занял 22 место.

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