В центре Краснодара ограничат движение транспорта
В центре Краснодара 17 февраля будет временно ограничено движение автотранспорта
Это необходимо для празднования Дня животновода Краснодарского края. Ограничение введут с 05:00 до 18:00 17 февраля на участках улицы Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.
Накануне территорию освободят от транспорта, парковаться там запретят с 22:00 16 февраля. А 17 февраля для участников и гостей мероприятия на участке организуют стоянку, она будет работать с 05:00 до 18:00.
Как писали Юга.ру, краснодарскому поселку пообещали дорогу и благоустройство улиц. По словам мэра, с жителями также обсудили проектирование «Восточного подъезда» к Краснодару на 39 км и строительство транспортной развязки на трассе М-4 «Дон».
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