В центре Краснодара ограничат движение транспорта

Это необходимо для празднования Дня животновода Краснодарского края. Ограничение введут с 05:00 до 18:00 17 февраля на участках улицы Гоголя от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской.

Накануне территорию освободят от транспорта, парковаться там запретят с 22:00 16 февраля. А 17 февраля для участников и гостей мероприятия на участке организуют стоянку, она будет работать с 05:00 до 18:00.