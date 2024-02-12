Погода в Краснодаре и крае: тепло, облачно, ветер и без осадков

В Краснодаре 12 февраля будет переменная облачность, Без осадков. Ветер 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 °С, днем 18-20 °С.

В регионе в начале недели будет облачно с прояснениями. В понедельник и вторник преимущественно без осадков, в среду местами небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью 5-10°, местами в юго-восточных предгорных районах 0-5 °С. Днем воздух прогреется до 15-20 °С, местами на Азовском побережье 7-12 °С, в отдельных районах края 17-22 °С. В горах ночью 0-5 °С, днем 10-15 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 °С, днем 14-19 °С.