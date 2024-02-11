Погода в Краснодаре 11 февраля: синоптики прогнозируют рекордное тепло
Специалисты рассказали, что в Краснодаре в середине февраля потеплеет
В Краснодаре 11 февраля будет ветрено, а температура воздуха поднимется до рекордно высоких для середины зимнего месяца отметок. Синоптики прогнозируют 17…19 °C. Ветер южный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление превысит норму, поднимется до 761 мм рт. ст.
Читайте также:
«Сегодня условия погоды на территории Кубани будут формироваться в противоборстве антициклона с юга, и атмосферного фронта, пролегающего у северных границ региона. В такой ситуации облаков в небе станет больше, но вероятность осадков останется близкой к нулю»,— пишет ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В понедельник, 12 февраля, синоптики прогнозируют подъем температуры воздуха в Краснодаре до 18…20 °C. Осадков не будет.
Напомним, в Японском саду парка «Краснодар» 14 февраля пройдет мастер-класс «Влюбленные в чай» (16+).