В Краснодаре пройдет выставка графики «Очарование Делакруа»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 21 февраля откроется экспозиция «Очарование Делакруа» (12+)

Проект представляет собой ретроспективу работ французского художника XIX века Эжена Делакруа. Посетители увидят около 100 литографий и гравюр, выполненных в Париже и Лейпциге с 1864 по 1928 годы с его зарисовок, эскизов, рисунков и картин, охватывающих период творчества с 1823 по 1857 годы.

«Современников в Делакруа восхищало то, что он был большим мастером, живописцем, обладавшим не только ярким темпераментом и своеобразной манерой письма, но и своей значительной поэтической и исторической темой. Проявляя исключительную чуткость, наблюдательность и мастерство в своих бесчисленных этюдах с натуры, он предвосхитил лучшие достижения последующих поколений», — считают в пресс-службе выставочного зала.

Посетить выставку можно до 21 апреля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость входного билета от 150 рублей до 300 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Арт-союз» доступна ретроспективная выставки живописи Ирины Абрамовой «Иные миры». В экспозиции собраны работы художницы разных лет.

Афиша Выставки Искусство Музеи отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре покажут спектакль «Фантазии Фарятьева»
В Краснодаре пройдет выставка графики «Очарование Делакруа»
Аниме, мушкетёры и ягуар. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 8 февраля
28% работодателей Краснодара считают, что карьеру лучше строить до появления детей — аналитики
В Краснодаре начали ямочный ремонт на Тургеневском мосту и завершают на Северном
Долгострой в центре Краснодара планируют достроить в 2024 году

Лента новостей

Аниме, мушкетёры и ягуар
Сегодня, 17:29
Аниме, мушкетёры и ягуар
Что посмотреть в кино в Краснодаре с 8 февраля
ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре
Сегодня, 13:23
ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре
За 2023 год там пострадало 35 человек
Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день
Сегодня, 12:33
Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день

Реклама на сайте