В Краснодаре пройдет выставка графики «Очарование Делакруа»

Проект представляет собой ретроспективу работ французского художника XIX века Эжена Делакруа. Посетители увидят около 100 литографий и гравюр, выполненных в Париже и Лейпциге с 1864 по 1928 годы с его зарисовок, эскизов, рисунков и картин, охватывающих период творчества с 1823 по 1857 годы.

«Современников в Делакруа восхищало то, что он был большим мастером, живописцем, обладавшим не только ярким темпераментом и своеобразной манерой письма, но и своей значительной поэтической и исторической темой. Проявляя исключительную чуткость, наблюдательность и мастерство в своих бесчисленных этюдах с натуры, он предвосхитил лучшие достижения последующих поколений», — считают в пресс-службе выставочного зала.

Посетить выставку можно до 21 апреля по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость входного билета от 150 рублей до 300 рублей. Возрастное ограничение 12+.