В Краснодарском крае будут принимать заявки на субсидирование фильмов

В Краснодарском крае 19 февраля стартует прием заявок на субсидирование фильмов, снятых в регионе

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василия Воробьева, в 2023 году процентную ставку по субсидии увеличили с 20 до 30%.

«Повысили и максимальный размер выплаты по одному кинопроекту с 8 до 12 млн рублей. За год 10 кинокомпаний получили более 45 миллионов рублей компенсаций за снятые в нашем регионе фильмы», — сказал Воробьев.

На финансирование кинорибейтов в 2024 году выделят 50 млн рублей. За три года работы проекта поддержку получили 38 кинокартин. Компаниям возместили затраты на общую сумму более 102 млн рублей.

Заявки принимают до 12 марта на сайте. Консультации можно получить по телефонам +7 (861) 251-74-37, +7 (861) 251-75-37, +7 (861) 251-70-49.