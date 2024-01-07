Вторая часть «Холопа» собрала в Краснодарском крае больше 100 млн рублей за шесть дней

Краснодарский край

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  • © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com
    © Фото Kilyan Sockalingum, unsplash.com

За первую неделю 2024 года сиквел «Холопа» собрал на Кубани 104 млн рублей

С 1 по 6 января российская комедия «Холоп 2» собрала в Краснодарском крае 103,9 млн рублей. Данные об этом есть Единой федеральной автоматизированной информационной системе сведений о показах фильмом, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Общие сборы фильма по стране составляют более 2 млрд рублей. В премьерный день проката в Краснодарском крае фильм посмотрели 235,5 тыс. человек. 

Фильм остается в России лидером проката. На втором и третьем местах по популярности расположились «Бременские музыканты» и «Три Богатыря и Пуп Земли». На Кубани в общей сумме они собрали почти 97 млн рублей.

Как писали Юга.ру, новогодние кинопремьеры собрали 1 января в России 600 млн рублей. В первый день года «Холоп 2» собрал в регионе больше 15 млн рублей.

Напомним, 1 января 2023 года вышел фильм «Чебурашка». Он собрал рекордные 225 млн рублей за сутки. За месяц кинокартина заработала 6 млрд рублей. 

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Вторая часть «Холопа» собрала в Краснодарском крае больше 100 млн рублей за шесть дней
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