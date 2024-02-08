В Краснодарском крае объявили лавиноопасность

В горах Краснодарского края с 8 по 10 февраля будет лавиноопасно

Исключение — Сочи. МЧС по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.

Среди них:

не выходить в горы в снегопад и непогоду;

следите за изменением погоды;

избегать мест возможного схода лавин;

не переходить лощины со склонами более 30 градусов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01, 101, +7 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина. Никто не пострадал.