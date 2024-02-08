В Краснодарском крае объявили лавиноопасность

Краснодарский край

Распечатать

  • «Красная Поляна» © Фото quatroxproduction, freepik.com
    «Красная Поляна» © Фото quatroxproduction, freepik.com

В горах Краснодарского края с 8 по 10 февраля будет лавиноопасно

Исключение — Сочи. МЧС по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.

Среди них:

  • не выходить в горы в снегопад и непогоду;
  • следите за изменением погоды;
  • избегать мест возможного схода лавин;
  • не переходить лощины со склонами более 30 градусов.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01, 101, +7 (861) 268-64-40.

Как писали Юга.ру, на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина. Никто не пострадал.

Погода

Новости

ГИБДД назвала 10 самых аварийных дорог в Краснодаре. За 2023 год там пострадало 35 человек
Краснодарцы проверяют остановки пригородных школьных автобусов по онлайн-камерам 400 раз в день
В Краснодаре в марте начнется строительство сквера им. Гатова
В Краснодарском крае объявили лавиноопасность
В Краснодарском крае отремонтируют 230 км дорог
В Краснодаре пройдет лекция о Достоевском и его романах

Лента новостей

Реклама на сайте