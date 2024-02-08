В Краснодарском крае объявили лавиноопасность
В горах Краснодарского края с 8 по 10 февраля будет лавиноопасно
Исключение — Сочи. МЧС по Краснодарскому краю просит соблюдать меры безопасности.
Среди них:
- не выходить в горы в снегопад и непогоду;
- следите за изменением погоды;
- избегать мест возможного схода лавин;
- не переходить лощины со склонами более 30 градусов.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01, 101, +7 (861) 268-64-40.
Как писали Юга.ру, на горнолыжной трассе в Сочи во время катания на райдеров сошла лавина. Никто не пострадал.