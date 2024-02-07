Где в Дагестане снимали фильм «Бременские музыканты»: три красивые локации

МегаФона составил топ достопримечательностей Дагестана из фильма «Бременские музыканты»

На большом экране перед зрителями предстаёт бархан Сары-Кум — одна из самых крупных пустынь в Европе. По данным оператора, в прошлом году чаще всего сюда приезжали путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкортостана.

Кадр из трейлера фильма «Бременские музыканты» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru

Абоненты МегаФона прокачивают здесь примерно тысячу ГБ данных ежемесячно. Такого объёма достаточно, чтобы пересмотреть советский мультфильм «Бременские музыканты» две тысячи раз. Ещё один «герой» нашумевшей премьеры — Сулакский каньон. Бирюзовый цвет воды манит сюда туристов со всей страны. За прошедший год ущелье посетили около 700 тыс. человек. Самыми активными пользователями передачи данных здесь оказались жители столичного региона, Ленинградской области и Астрахани. Визитеры использовали более 500 ГБ трафика каждый месяц. Этого хватит, чтобы загрузить 100 тыс. фотографий в социальные сети.

Кадр из трейлера фильма «Бременские музыканты» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru

Знающие туристы сразу опознали, что Король в фильме живёт совсем не в Бремене, а в Махачкале. Замок монарха стоит на берегу Каспийского моря. На видеохостингах, музыкальных сервисах и книжных ботах гости и жители Махачкалы скачали порядка 40 тыс. ТБ данных. По данным аналитиков, это рекорд среди городов Северного Кавказа.

Кадр из трейлера фильма «Бременские музыканты» © Скриншот с сайта kinopoisk.ru

По данным оператора, места съёмок кинокартины посещали и жители Краснодарского края. За год количество туристов из региона в Дагестане выросло в 2 раза. Пик путешествий пришёлся на август, количество приезжих в это время на 41% превысило среднемесячные показатели. Чаще всего они отдыхали в Махачкале, на втором месте — Сулакский каньон, на третьем — бархан Сары‑Кум.

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Чтобы туристы без ограничений делились эмоциями и впечатлениями в социальных сетях о поездке по республике, технические специалисты МегаФона постоянно отслеживают нагрузку на сеть и развивают её именно там, где мобильная связь наиболее востребована. В прошлом году оператор построил около 20 базовых станций в столице Дагестана, что позволило местным и приезжим пользоваться онлайн‑ресурсами на скорости до 75 Мбит/с.