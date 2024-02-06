Россияне могут поучаствовать в художественной резиденции. Она пройдет в Дагестане

Вся Россия

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  • © Фото с сайта wikimedia.org
    © Фото с сайта wikimedia.org

Открыта запить на участие в художественной резиденции «Сильно» с 12 по 21 апреля

«Мы погрузимся в исследование в ольфакторного искусства, восприятия окружающей среды через обонятие. Весна в Дагестане — время, когда воздух полон густым ароматом цветений фруктовых деревьев, свежести и контекстом исторических посланий», — рассказали организаторы.

Резиденция подойдет художникам, дизайнерам, исследователям и путешественникам.

В программе заезда:

  • лекторий и воркшопы от кураторов и прилашенных экспертов;
  • трехдневная экспедиция по Дагестану (природные заповедники, краеведческие музеи в нагорных селах, термальные источники.

В результате резиденции каждый участник создаст свой арт-проект и представит его на выставке. Стоимость участия 58 тыс. рублей рублей. Подробности программы на сайте.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара 10 февраля пройдет серия мастер-классов по каллиграфии. Под руководством художника Николая Мишукова из Москвы можно будет освоить древнее искусство и научиться владеть китайской кистью и тушью. 

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