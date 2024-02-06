Россияне могут поучаствовать в художественной резиденции. Она пройдет в Дагестане

Открыта запить на участие в художественной резиденции «Сильно» с 12 по 21 апреля

«Мы погрузимся в исследование в ольфакторного искусства, восприятия окружающей среды через обонятие. Весна в Дагестане — время, когда воздух полон густым ароматом цветений фруктовых деревьев, свежести и контекстом исторических посланий», — рассказали организаторы.

Резиденция подойдет художникам, дизайнерам, исследователям и путешественникам.

В программе заезда:

лекторий и воркшопы от кураторов и прилашенных экспертов;

трехдневная экспедиция по Дагестану (природные заповедники, краеведческие музеи в нагорных селах, термальные источники.

В результате резиденции каждый участник создаст свой арт-проект и представит его на выставке. Стоимость участия 58 тыс. рублей рублей. Подробности программы на сайте.