ФК «Краснодар» сыграет с казанской командой «Рубин»

Краснодарский край

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  • Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Новогодний парк «Краснодар» © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» возобновит сезон РПЛ в домашнем матче с «Рубином» из Казани

2 марта в 16:30 состоится 19 тур сезона РПЛ. «Краснодар» сыграет в домашнем матче с казанским «Рубином». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба. 

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Купить билет на матч можно в кассах стадиона «Краснодар», на сайте, в мобильном приложении для Android или iOS с помощью абонемента и клубной карты болельщика.

Кассы стадиона «Краснодар» работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, а по выходным — с 10:00 до 18:00. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1.

Для посещения матчей Мир Российской премьер-лиги необходима персонифицированная карта зрителя (Fan ID). Узнать, как ее получить, можно здесь.

Владельцы абонементов 23/24 могут пройти на стадион и занять свои места по QR-коду из кабинета «Госуслуг».

Дети до 4 лет включительно могут пройти на стадион бесплатно без права занятия места (билет на ребенка родитель формирует на «Госуслугах»).

Также болельщиков просят обратить внимание на измененную схему проезда к стадиону.

Напомним, что в конце января футболист ФК «Краснодар» Никита Кривцов рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни.

Как писали ранее Юга.ру, лучшим спортсменом Краснодарского края второй раз подряд стал баскетболист Александр Щербенёв.

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