Футболисты «Краснодара» остались самыми дорогими на юге РФ

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» остался самым дорогим клубом ЮФО по трансферной стоимости игроков

Немецкое агентство Transfer Markt оценило клуб в 101,3 млн евро. По 18 млн из них стоят российский голкипер Матвей Сафонов и армянский полузащитник Эдуард Сперцян, на которого претендует туринский «Ювентус». На данные агентства обратило внимание издание «Акценты».

Вторым по стоимости в Южном федеральном округе является клуб «Ростов». Его команда оценена больше чем в 43 млн евро. Самый дорогой игрок — полузащитник Данил Глубов, чья трансферная стоимость 8 млн евро. Из ростовских легионеров дороже всех 23-летний бразильский форвард Роналдо — 1,5 млн евро.

ФК «Сочи» оценили в 22,6 млн евро. Там самым дорогим игроком оказался словенский защитник Ваня Дркушич.

«Многим стало не до футбола»:

Суммарные стоимость остальных команд ЮФО:

  • «Черноморец» из Новороссийска — 7,2 млн евро,
  • «Волгарь» из Астрахани — 6,9 млн евро,
  • «Кубань» из Краснодара — €5,6 млн,
  • «Краснодар-2» — €4,9 млн.

В этих командах несколько игроков стоят дороже полумиллиона евро (например, голкипер «Волгаря» Даниил Одоевский).

По оценкам Transfer Markt, суммарная стоимость всех футболистов профессиональных клубов ЮФО, около 190 млн евро. В то же время игроки самого дорогого клуба РФ — петербургского «Зенита» — стоят 163,8 млн евро.

Как сообщали Юга.ру, во время зимнего межсезонья ФК «Краснодар» купил полузащитника Кевина Кастаньо за 7 млн евро и продал полузащитника Ильзат Ахметов в «Зенит» за 850 тыс. евро.

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Футболисты «Краснодара» остались самыми дорогими на юге РФ
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