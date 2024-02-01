Футболисты «Краснодара» остались самыми дорогими на юге РФ

Немецкое агентство Transfer Markt оценило клуб в 101,3 млн евро. По 18 млн из них стоят российский голкипер Матвей Сафонов и армянский полузащитник Эдуард Сперцян, на которого претендует туринский «Ювентус». На данные агентства обратило внимание издание «Акценты».

Вторым по стоимости в Южном федеральном округе является клуб «Ростов». Его команда оценена больше чем в 43 млн евро. Самый дорогой игрок — полузащитник Данил Глубов, чья трансферная стоимость 8 млн евро. Из ростовских легионеров дороже всех 23-летний бразильский форвард Роналдо — 1,5 млн евро.

ФК «Сочи» оценили в 22,6 млн евро. Там самым дорогим игроком оказался словенский защитник Ваня Дркушич.