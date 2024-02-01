Футболисты «Краснодара» остались самыми дорогими на юге РФ
ФК «Краснодар» остался самым дорогим клубом ЮФО по трансферной стоимости игроков
Немецкое агентство Transfer Markt оценило клуб в 101,3 млн евро. По 18 млн из них стоят российский голкипер Матвей Сафонов и армянский полузащитник Эдуард Сперцян, на которого претендует туринский «Ювентус». На данные агентства обратило внимание издание «Акценты».
Вторым по стоимости в Южном федеральном округе является клуб «Ростов». Его команда оценена больше чем в 43 млн евро. Самый дорогой игрок — полузащитник Данил Глубов, чья трансферная стоимость 8 млн евро. Из ростовских легионеров дороже всех 23-летний бразильский форвард Роналдо — 1,5 млн евро.
ФК «Сочи» оценили в 22,6 млн евро. Там самым дорогим игроком оказался словенский защитник Ваня Дркушич.
«Многим стало не до футбола»:
Суммарные стоимость остальных команд ЮФО:
- «Черноморец» из Новороссийска — 7,2 млн евро,
- «Волгарь» из Астрахани — 6,9 млн евро,
- «Кубань» из Краснодара — €5,6 млн,
- «Краснодар-2» — €4,9 млн.
В этих командах несколько игроков стоят дороже полумиллиона евро (например, голкипер «Волгаря» Даниил Одоевский).
По оценкам Transfer Markt, суммарная стоимость всех футболистов профессиональных клубов ЮФО, около 190 млн евро. В то же время игроки самого дорогого клуба РФ — петербургского «Зенита» — стоят 163,8 млн евро.