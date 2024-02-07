В Дагестане начали разрабатывать проект нового курорта на берегу Каспийского моря

Кавказ.РФ определил победителей конкурсов на разработку проектов и строительства первых объектов на территории Каспийского прибрежного кластера в Дагестан

Кластер на каспийском море станет рекреационным комплексом для организации различных видов отдыха. Береговая линия составит 6 км. На курорте планируется создать порядка 14 тыс. мест размещений и обеспечить работой более 7 тыс. человек. Объем бюджетных инвестиций составит 12 млрд рублей, внебюджетных — 68 млрд рублей.

Как сообщил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов, о готовности стать резидентами нового кластера уже заявили 17 крупных компаний гостиничного и ресторанного бизнеса.

Согласно контракту, компания «Бристоль-проект» подготовит планы по благоустройству территории и созданию объектов пляжной инфраструктуры. Также подрядчик должен провести инженерные изыскания и разработать документацию на формирование дорожно-уличной сети и строительство многоуровневых парковок на 1800 мест, смотровых, спортивных и детских игровых площадок, набережной, пешеходных и велосипедных дорожек в парках.

Компания «Национальные канатные дороги» разработает концепцию трехэтажного многофункционального центра. Обязательные условия — использование натуральных материалов наружной отделки, фасадов и интерьеров в сочетании с культурными особенностями и традициями Дагестана. Здание площадью около 6 тыс. кв. метров будет состоять из офисных помещений, ресторанов и конференц-зала.

Как писали Юга.ру, президент России Владимир Путин поручил отреставрировать государственные санатории КМВ с привлечением частных инвестиций и дал несколько поручений по развитию туризма в Дагестане.