В Краснодаре за два месяца снесли 650 объектов. Их признали незаконными

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный Юга.ру
    © Андрей Малеваный Юга.ру

В это число входят ларьки, рекламные конструкции и гаражи

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что с конца марта по май в городе демонтировали 650 объектов, которые возвели без необходимых документов. 

Так, в городе снесли 5 капитальных объектов, 15 ларьков, 256 гаражей и 365 рекламных конструкций. Сейчас завершают снос строений по улицам Садовой 2/1, Садовой, 2 и Монтажников, 1.

Ранее Юга.ру рассказывали, что с начала 2022 года в Краснодаре демонтировали больше 1 тыс. объектов. В конце марта в городе приступили к разбору стен многоквартирного дома по ул. 9-я Тихая, 11/1.

Также в городе снесли торговые павильоны на улице Героя Яцкова. Предприниматели установили их без разрешительных документов. Ранее жители района жаловались на появление ларьков на улице Героев Разведчиков. 

Теперь в том районе строят торговые ряды. Депутат городской Думы Краснодара Алексей Волощук сказал, что на участке разместят временную ярмарку из некапитальных конструкций до конца 2023 года.

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