В Краснодаре за 2023 год демонтировали 680 объектов. Мэрия признала рекламные щиты незаконными

До конца года в Краснодаре планируют убрать более 800 щитов и стендов, которые признали незаконными

В Краснодаре за полгода снесли 680 рекламных объектов, которые признали установленными незаконно. Об этом сообщает мэрия города.

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По данным администрации, в Краснодаре планируют убрать еще 803 такие конструкции — 106 рекламных щитов и 697 информационных стендов. Глава города Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале, что при демонтаже поручил «срезать всё «под ноль», чтобы жители не спотыкались об железки».



«Цель у нас общая — сделать город привлекательным и комфортным. Жёсткую политику в этом вопросе будем держать до конца, пока полностью не очистим город от незаконной рекламы и не придадим ему единый современный вид», — поделился мэр.



Начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш также сообщил, что большинство снесенных объектов — это информационные стенды (576) и рекламные щиты (84).