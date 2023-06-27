В Краснодаре за 2023 год демонтировали 680 объектов. Мэрия признала рекламные щиты незаконными
До конца года в Краснодаре планируют убрать более 800 щитов и стендов, которые признали незаконными
В Краснодаре за полгода снесли 680 рекламных объектов, которые признали установленными незаконно. Об этом сообщает мэрия города.
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По данным администрации, в Краснодаре планируют убрать еще 803 такие конструкции — 106 рекламных щитов и 697 информационных стендов.
Глава города Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале, что при демонтаже поручил «срезать всё «под ноль», чтобы жители не спотыкались об железки».
«Цель у нас общая — сделать город привлекательным и комфортным. Жёсткую политику в этом вопросе будем держать до конца, пока полностью не очистим город от незаконной рекламы и не придадим ему единый современный вид», — поделился мэр.
Начальник управления муниципального контроля Михаил Дагбаш также сообщил, что большинство снесенных объектов — это информационные стенды (576) и рекламные щиты (84).
Напомним, что с конца марта по май в Краснодаре снесли 650 объектов, которые признали незаконными. Их возвели без необходимых документов.
Так, в городе снесли пять капитальных объектов, 15 ларьков, 256 гаражей и 365 рекламных конструкций. Завершают снос строений по улицам Садовой 2/1, Садовой, 2 и Монтажников, 1.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре в апереле снесли торговые павильоны на улице Героя Яцкова. Предприниматели установили их без разрешительных документов.