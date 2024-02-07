Краснодарцев предупредили о сильном ветре

В столице Кубани 7 февраля будет тепло, но ветрено. В регионе порывы усилятся до 25 м/с

С 7 по 8 февраля местами на Кубани и в Краснодаре ожидается сильный ветер западной четверти 15-20 м/с. В отдельных районах южной половины края порывы до 20-25 м/с. Об этом пишет «ЕДДС Краснодар».

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По данным «Фобос», 7 февраля территория Краснодарского края попадет под влияние теплого сектора активного атлантического циклона. Облаков в небе станет меньше, однако сохранится сильный и порывистый ветер, осадков не ожидается.



Температура воздуха в Краснодаре 12-14 °С. Атмосферное давление составит 753 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В четверг осадки также не прогнозируют. Температура 8 февраля 13-15 °С.