В Краснодаре изменится расписание трамваев № 5 и № 8
В Краснодаре трамваи изменят путь следования 7 и 8 февраля
Корректировки коснутся вагонов, заходящих после 22:30 в Восточное депо. Трамваи маршрутов № 5 и № 8 будут следовать от конечной остановки «ул. Петра Метальникова» в депо по Садовой.
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Рейс маршрута № 8, отправляющийся в 22:48 от остановки «Хладокомбинат», поедет также до улицы Петра Метальникова по Садовой. Это необходимо для замены рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Коммунаров и Гаврилова.
Узнать актуальное расписание трамвайных маршрутов в Краснодаре можно на сайте.
Как писали Юга.ру, пассажиропоток краснодарских трамваев и троллейбусов вырос до 113 млн человек. Это на 4% больше, чем в 2022-м, с показателем порядка 107,4 млн пассажиров.
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