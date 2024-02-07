В Краснодаре изменится расписание трамваев № 5 и № 8

В Краснодаре трамваи изменят путь следования 7 и 8 февраля

Корректировки коснутся вагонов, заходящих после 22:30 в Восточное депо. Трамваи маршрутов № 5 и № 8 будут следовать от конечной остановки «ул. Петра Метальникова» в депо по Садовой.

Рейс маршрута № 8, отправляющийся в 22:48 от остановки «Хладокомбинат», поедет также до улицы Петра Метальникова по Садовой. Это необходимо для замены рельсошпальной решетки на перекрестке улиц Коммунаров и Гаврилова.

Узнать актуальное расписание трамвайных маршрутов в Краснодаре можно на сайте.