Пассажиропоток краснодарских трамваев и троллейбусов вырос до 113 млн человек

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление перевезло 113 млн человек за 2023 год

Это на 4% больше, чем в 2022-м, с показателем порядка 107,4 млн пассажиров. Основной удельный вес в объеме перевозок занимает трамвай.

В мэрии также сообщили, что последние четыре года у предприятия нет просроченной кредиторской задолженности. По итогам 2023 года текущая кредиторская задолженность составила около 200 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарское Западное трамвайное депо в конце декабря 2023 года завезли новый вагон из Беларуси «Белкоммунмаш». Он оборудован системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, навигацией и датчиками подсчета пассажиров. Салон трамвая полностью низкопольный и подходит для маломобильных граждан.