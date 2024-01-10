Пассажиропоток краснодарских трамваев и троллейбусов вырос до 113 млн человек

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление перевезло 113 млн человек за 2023 год

Это на 4% больше, чем в 2022-м, с показателем порядка 107,4 млн пассажиров. Основной удельный вес в объеме перевозок занимает трамвай.

В мэрии также сообщили, что последние четыре года у предприятия нет просроченной кредиторской задолженности. По итогам 2023 года текущая кредиторская задолженность составила около 200 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в краснодарское Западное трамвайное депо в конце декабря 2023 года завезли новый вагон из Беларуси «Белкоммунмаш». Он оборудован системами климат-контроля, камерами видеонаблюдения, навигацией и датчиками подсчета пассажиров. Салон трамвая полностью низкопольный и подходит для маломобильных граждан.

Краснодар КТТУ Трамвай Троллейбус

Новости

Пассажиропоток краснодарских трамваев и троллейбусов вырос до 113 млн человек
Экс-губернатор Кубани Ткачев учредил в Москве развлекательный бизнес
В Краснодаре почти раскупили билеты на концерт группы «Щенки». Ее солиста арестовали за выступление в носке на пенисе
В Сочи в шапках даже альпаки: животным на «Роза Хутор» подарили теплые головные уборы
Футболист Ахметов перешел из «Краснодара» в «Зенит»
В Краснодарском крае состоится гонка дронов

Лента новостей

В Краснодаре крепчают морозы. Температура упадет до −12 °С
Вчера, 16:23
В Краснодаре крепчают морозы. Температура упадет до −12 °С
«Галерее Ларина» — 10 лет
Сегодня, 15:00
«Галерее Ларина» — 10 лет
Вспоминаем, чем проект запомнился Краснодару
В Краснодаре почти раскупили билеты на концерт группы «Щенки»
Сегодня, 13:29
В Краснодаре почти раскупили билеты на концерт группы «Щенки»
Ее солиста арестовали за выступление в носке на пенисе

Реклама на сайте