В Северной Осетии построят туристический «Город нартов». Показываем проект

Он будет включать в себя четыре отеля с 270 номерами, рестораны, экоферму, каток, бассейн, кинотеатр, летний амфитеатр, магазины. По словам главы региона Сергея Меняйло, туристический комплекс позволит обеспечить работой до 360 человек.

Кроме того, в рамках проекта благоустроят пешеходную набережную реки Гизельдон, построят автомобильный мост через эту же реку и реконструируют дороги в населенном пункте.

«Сейчас инвесторы продолжают работать над проектно-сметной документацией, параллельно занимаясь инженерными сетями. Проект будет реализован в несколько этапов, полностью завершить все планируют к 2032 году», — добавил Меняйло.