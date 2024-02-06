В Северной Осетии построят туристический «Город нартов». Показываем проект

Северная Осетия

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  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло

В селении Кобан Пригородного района Северной Осетии построят туристический комплекс «Город нартов»

Он будет включать в себя четыре отеля с 270 номерами, рестораны, экоферму, каток, бассейн, кинотеатр, летний амфитеатр, магазины. По словам главы региона Сергея Меняйло, туристический комплекс позволит обеспечить работой до 360 человек.

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Кроме того, в рамках проекта благоустроят пешеходную набережную реки Гизельдон, построят автомобильный мост через эту же реку и реконструируют дороги в населенном пункте.

«Сейчас инвесторы продолжают работать над проектно-сметной документацией, параллельно занимаясь инженерными сетями. Проект будет реализован в несколько этапов, полностью завершить все планируют к 2032 году», — добавил Меняйло.

  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
  • Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло
    Проект туристического комплекса «Город нартов» © Скриншот фото из телеграм-канала Сергея Меняйло

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