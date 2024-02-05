На Кубани не хватает медперсонала — аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Dragen Dzigic, freepik.com
    © Фото Dragen Dzigic, freepik.com

Эксперты сервиса по поиску работы рассказали о нехватке медицинских работников на Кубани

В 2023 году в регионе было опубликовано более 30,5 тыс. вакансий в сфере «Медицина, фармацевтика». Это на 24% больше, чем в 2022-м. В основном искали врачей, медсестер/медбратьев, фармацевтов-провизоров, заведующих аптеками, администраторов.

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В конце 2023 года в крае на одну медицинскую вакансию приходилось 1,9 резюме. В целом сфера «Медицина, фармацевтика» в регионе входит в топ-3 с наибольшим кадровым голодом. На 5 февраля 2024 года в регионе открыто более 4 тыс. вакансий в этой сфере, сообщает пресс-служба hh.ru.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае не хватает врачей, дворников и слесарей. По данным экспертов, в регионе на одну вакансию приходится 3,2 резюме

Медицина

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