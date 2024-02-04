В Краснодаре 5 февраля изменится расписание трамваев
В Краснодаре на два дня изменят схему движения трамваев
В КТТУ рассказали об изменении схемы движения трамваев в Краснодаре 5 и 6 февраля. После 22:30 от конечной остановки «улица им. Петра Метальникова» вагоны маршрутов №5 и №8 будут следовать в Восточное депо по улице Садовой.
От остановки «Хладокомбинат» последний рейс трамвая №8 в 22:48 будет следовать в сторону улицы им. Петра Метальникова по Садовой.
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Расписание изменили из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Коммунаров и им. Гаврилова, работы будут проводить в вечернее время.
В КТТУ сообщают, что информацию о движении дежурных трамваев можно уточнить по телефону 8 (861) 262-51-15. Узнать актуальное расписание трамвайных маршрутов в Краснодаре можно на сайте. Время отправления рейсов, которые следуют в депо, отмечено красным цветом.
Напомним, недавно в соцсетях Краснодара сообщили о старте строительства новой трамвайной ветки в район Немецкая деревня. Мы узнали подробности.