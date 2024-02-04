В Краснодаре 5 февраля изменится расписание трамваев

В Краснодаре на два дня изменят схему движения трамваев

В КТТУ рассказали об изменении схемы движения трамваев в Краснодаре 5 и 6 февраля. После 22:30 от конечной остановки «улица им. Петра Метальникова» вагоны маршрутов №5 и №8 будут следовать в Восточное депо по улице Садовой.

От остановки «Хладокомбинат» последний рейс трамвая №8 в 22:48 будет следовать в сторону улицы им. Петра Метальникова по Садовой.