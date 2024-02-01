Медведи, монстры и шимпанзе. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 1 февраля

Семейная комедия «Я — медведь» рассказывает о семье Ковалевых, члены которой переживают не лучшие времена. Папа Александр, в прошлом капитан местного хоккейного клуба, не может восстановиться после серьезной травмы. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей. Однажды последний приносит в дом медвежонка, отбившегося на окраине города от мамы.

Главный герой комедии «Конец славы» — востребованный и избалованный актер. В один момент он теряет все — контракты, популярность и хорошие отношения с семьей. Вместе со своим агентом Вячеслав решает похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.

Мелодрама «Моя прекрасная свадьба» — сиквел фильма «Мое прекрасное несчастье». Эбби и Трэвис женятся в Вегасе после одной безумной ночи. И на утро решают устроить отвязный медовый месяц в Мексике. Там им предстоит выяснить, действительно ли они готовы к браку.

Действие мультфильма «Как приручить монстров» происходит в Монстервилле. Это город, населенный разным страшными существами, которым надоело жить среди людей. Однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир.

Триллер «Кривая дорога» рассказывает о знаменитом дрессировщике Джиме Гудвине. Он оказывается на пустынной трассе со своим ручным шимпанзе Спанки. Они подбирают попутчика, который оказывается серийным убийцей. Дорога превращается в бесконечную гонку со смертью.