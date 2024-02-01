Медведи, монстры и шимпанзе. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 1 февраля
Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 1 февраля (18+)
Семейная комедия «Я — медведь» рассказывает о семье Ковалевых, члены которой переживают не лучшие времена. Папа Александр, в прошлом капитан местного хоккейного клуба, не может восстановиться после серьезной травмы. Дочь Лиза в разгаре кризиса переходного возраста, а у младшего сына Жени нет друзей. Однажды последний приносит в дом медвежонка, отбившегося на окраине города от мамы.
Главный герой комедии «Конец славы» — востребованный и избалованный актер. В один момент он теряет все — контракты, популярность и хорошие отношения с семьей. Вместе со своим агентом Вячеслав решает похоронить себя заживо, чтобы воскресить карьеру и начать с чистого листа.
Мелодрама «Моя прекрасная свадьба» — сиквел фильма «Мое прекрасное несчастье». Эбби и Трэвис женятся в Вегасе после одной безумной ночи. И на утро решают устроить отвязный медовый месяц в Мексике. Там им предстоит выяснить, действительно ли они готовы к браку.
Действие мультфильма «Как приручить монстров» происходит в Монстервилле. Это город, населенный разным страшными существами, которым надоело жить среди людей. Однажды маленькой девочке по имени Ханна удается проникнуть в их мир.
Триллер «Кривая дорога» рассказывает о знаменитом дрессировщике Джиме Гудвине. Он оказывается на пустынной трассе со своим ручным шимпанзе Спанки. Они подбирают попутчика, который оказывается серийным убийцей. Дорога превращается в бесконечную гонку со смертью.
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Комедия «Молли и ботан» рассказывает о девушке, которая больше любит веселиться в клубах, чем работать. Из-за этого у нее большие проблемы с карьерой и финансами. Начальница дает Молли последний шанс доказать, что она взрослая и ответственная. Ей нужно внедриться в колледж под прикрытием, чтобы помочь сыну босса превратиться из ботана в мачо.
Действие триллера «Багровый рассвет» происходит на ферме. Там живет Сара, которая одна воспитывает двоих детей. На ее земли позарилась местная банда, желающая присвоить себе лакомый кусочек. Но у женщины появляется загадочный защитник. Он избегает солнечных лучей, обладает суперсилой и жаждет крови.
В хорроре «Избави нас. Одержимые» монахиня заявляет о непорочном зачатии. Кардинал посылает молодого, но опытного священника Фокса расследовать произошедшее. Ватикан обеспокоен, что может сбыться древнее пророчество. Согласно ему, непорочная дева родит близнецов, один из которых — добро, другой — зло.
Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 4 февраля посмотреть и обсудить фильм «Святая гора». Это сюрреалистическая фантастика с элементами психоделики, созданная чилийским режиссером Алехандро Ходоровски в 1973 году.