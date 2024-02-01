Американский рэпер 50 Cent поделился трюком каскадера из Ростова-на-Дону

Ростовская область, В мире

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Donnews. Новости-на-Дону» https://t.me/donnewsru/20268
    © Скриншот из телеграм-канала «Donnews. Новости-на-Дону» https://t.me/donnewsru/20268

Видео с трюками ростовского каскадера на странице рэпера уже набрало 11 млн просмотров

31 января известный американский рэпер 50 Cent опубликовал на своей странице в соцсети* видео с трюками каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева. На кадрах видно, как парень проехался на крыше автомобиля и перепрыгнул крыло самолета. На момент публикации новости видео набрало 11 млн просмотров и почти 270 тыс. лайков.

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«Что заставляет людей делать, как этот человек», — прокомментировал рэпер.

Сам каскадер поделился* данным видео 19 декабря 2023 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в марте 2023 году в Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев прокатил перевернутую «Оку» на крыше «Мустанга».

До этого в Ростове видели «Гелендваген» со «Смартом» на крыше. За рулем автомобиля также находился Евгений Чеботарев. Так он проехался перед 23 февраля. Конечной точкой всех поездок стал бар блогера на улице Социалистической.

* Instagram — соцсеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

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Американский рэпер 50 Cent поделился трюком каскадера из Ростова-на-Дону
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