Американский рэпер 50 Cent поделился трюком каскадера из Ростова-на-Дону

Видео с трюками ростовского каскадера на странице рэпера уже набрало 11 млн просмотров

31 января известный американский рэпер 50 Cent опубликовал на своей странице в соцсети* видео с трюками каскадера из Ростова-на-Дону Евгения Чеботарева. На кадрах видно, как парень проехался на крыше автомобиля и перепрыгнул крыло самолета. На момент публикации новости видео набрало 11 млн просмотров и почти 270 тыс. лайков.

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«Что заставляет людей делать, как этот человек», — прокомментировал рэпер.



Сам каскадер поделился* данным видео 19 декабря 2023 года.

Как сообщали ранее Юга.ру, в марте 2023 году в Ростове-на-Дону каскадер Евгений Чеботарев прокатил перевернутую «Оку» на крыше «Мустанга».



До этого в Ростове видели «Гелендваген» со «Смартом» на крыше. За рулем автомобиля также находился Евгений Чеботарев. Так он проехался перед 23 февраля. Конечной точкой всех поездок стал бар блогера на улице Социалистической.