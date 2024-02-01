В Краснодаре ночью загорелся Восточный рынок

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На Восточном рынке Краснодара 31 января около 23:00 загорелся торговый павильон

Огонь охватил 300 квадратных метров. На место происшествия отправили 57 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Открытое горение ликвидировали к 23:59, полностью потушили пожар с 01:18. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в ночь на 25 января произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе. Загорелась вакуумная установка на территории НПЗ. Пламя было видно из разных районов города. По сообщениям очевидцев, огню предшествовал хлопок.

А в ночь на 21 января в Сухуме сгорел Центральный выставочный зал, в котором хранилось 4000 картин Национальной галереи. Спасателям удалось избежать того, чтобы огонь перекинулся на соседние здания — Русский театр и Абхазский театр.

Краснодар МЧС Пожары

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