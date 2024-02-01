В Краснодаре ночью загорелся Восточный рынок

Огонь охватил 300 квадратных метров. На место происшествия отправили 57 сотрудников МЧС и 25 единиц техники. Открытое горение ликвидировали к 23:59, полностью потушили пожар с 01:18. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, в ночь на 25 января произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе. Загорелась вакуумная установка на территории НПЗ. Пламя было видно из разных районов города. По сообщениям очевидцев, огню предшествовал хлопок.

А в ночь на 21 января в Сухуме сгорел Центральный выставочный зал, в котором хранилось 4000 картин Национальной галереи. Спасателям удалось избежать того, чтобы огонь перекинулся на соседние здания — Русский театр и Абхазский театр.