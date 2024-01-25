В Туапсе ночью загорелась нефтебаза

В ночь на 25 января произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе

Загорелась вакуумная установка на территории НПЗ. Пламя было видно из разных районов города. По сообщениям очевидцев, огню предшествовал хлопок.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. К 01:03 пожар локализовали, в 04:53 — полностью ликвидировали. О этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Уточняется, что в тушении участвовали 99 человек и 31 единица техники, в том числе от МЧС России 60 человек и 17 единиц техники.