Сгорела Национальная галерея Абхазии
В ночь на 21 января в Сухуме сгорел Центральный выставочный зал, в котором хранилось 4000 картин Национальной галереи
Пожар в Центральном выставочном зале в Сухуме начался в ночь на 21 января. Как сообщает «Sputnik. Абхазия», сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 03:38. На помощь к четырем местным пожарным расчетам пришлось выслать в помощь еще семь — из Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. Пламя было локализовано только к 7 часам утра. Спасателям удалось избежать того, чтобы огонь перекинулся на соседние здания — Русский театр и Абхазский театр.
По словам Динары Смыр, исполняющей обязанности министра культуры Абхазии, сгорело не менее 4000 картин, которые хранились на втором этаже Центрального выставочного зала.
«Все сгорело, все, что было, весь фонд, ничего не удалось спасти», сказала Динара Смыр. «Весь второй этаж был охвачен дымом, не было шансов зайти и что-то спасти. Это потеря не только для деятелей культуры и искусства, но и для всей Абхазии, большая, невосполнимая потеря. Это около 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это картины, которые мы никогда не сможем восстановить».
Как «Sputnik. Абхазия» писал еще в 2021 году, весь республиканский картинный фонд уже много лет хранится на втором этаже Центрального выставочного зала в связи с тем, что для Национальной галереи так и не удалось ввести в эксплуатацию собственный отдельный корпус.
Национальная галерея занимала здание на улице Лакоба (именно оно сгорело сегодняшней ночью) с момента своего основания в 1963 году. Однако в начале 1990-х первый президент Абхазии Владислав Ардзинба выделил Национальной галерее старый дом на улице Пушкина, а здание на Лакоба отдали местному Союзу художников. Картинный фонд перевезли на второй этаж — как тогда казалось, на время. Однако в 2004 году реставрация дома на Пушкина окончательно остановилась в связи с отсутствием финансирования. Поэтому республиканский картинный фонд так и продолжил храниться на улице Лакоба.
«В ужасных условиях мы выживаем», говорил в 2021 году директор Национальной картинной галереи Сурам Саркания. «Элементарно даже санузла нет. Перед выставками нам нужно подготавливать картины, чистить их от пыли, но в помещении нет воды. Для того, чтобы воду принести, нам приходится спускаться на первый этаж, а если и там нет, то идем в парк».
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