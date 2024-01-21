Сгорела Национальная галерея Абхазии

Пожар в Центральном выставочном зале в Сухуме начался в ночь на 21 января. Как сообщает «Sputnik. Абхазия», сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 03:38. На помощь к четырем местным пожарным расчетам пришлось выслать в помощь еще семь — из Гудауты, Гулрыпша и Очамчыры. Пламя было локализовано только к 7 часам утра. Спасателям удалось избежать того, чтобы огонь перекинулся на соседние здания — Русский театр и Абхазский театр.

По словам Динары Смыр, исполняющей обязанности министра культуры Абхазии, сгорело не менее 4000 картин, которые хранились на втором этаже Центрального выставочного зала.

«Все сгорело, все, что было, весь фонд, ничего не удалось спасти», сказала Динара Смыр. «Весь второй этаж был охвачен дымом, не было шансов зайти и что-то спасти. Это потеря не только для деятелей культуры и искусства, но и для всей Абхазии, большая, невосполнимая потеря. Это около 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Это картины, которые мы никогда не сможем восстановить».