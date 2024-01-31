В России впервые официально отметят Китайский Новый год. Рассказываем про Чуньцзе

С 9 февраля по 17 февраля 2024 года центральные улицы Москвы будут оформлены в китайском стиле. В столице организуют множество праздничных мероприятий. Об этом сообщает портал Discover Moscow.

На улицах и в торговых центрах города состоятся тематические мастер-классы по макияжу, занятия по астрологии и гадания на картах Таро, гостям будут раздавать печенья. 25 московских ресторанов и кафе представят специальные меню и переведут его на китайский язык. Это будет «Московский китайский завтрак», «Комплексный обед этнической дружбы» (смесь китайских и русских блюд), коктейльные и десертные меню.

Также в Москве пройдут шоу ледяного пламени, шоу света и тени с золотым и синим драконами, танцевальное представление с тканями и веерами и китайская драма «Прекрасная жемчужина». В туристическом центре Exploring Moscow в парке «Зарядье» состоятся мероприятия с участием китайских национальных музыкальных инструментов.

В середине февраля в столице устроят ледовое шоу Love Figure Skating, в котором примут участие ведущие китайские и российские фигуристы, мастер-классы по китайским боевым искусствам и гимнастике.

Во время фестиваля будет представлена серия мультимедийных приветствий для гостей из Китая на баннерах, плакатах, уличных украшениях и рекламных щитах.