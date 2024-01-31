В России впервые официально отметят Китайский Новый год. Рассказываем про Чуньцзе

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  • © Фото пользователя vecstock с сайта freepik.com
    © Фото пользователя vecstock с сайта freepik.com

В Москве впервые отпразднуют Китайский Новый год. Мероприятие пройдет в центре столицы

С 9 февраля по 17 февраля 2024 года центральные улицы Москвы будут оформлены в китайском стиле. В столице организуют множество праздничных мероприятий. Об этом сообщает портал Discover Moscow.

Для кого 24 февраля — выходной:

На улицах и в торговых центрах города состоятся тематические мастер-классы по макияжу, занятия по астрологии и гадания на картах Таро, гостям будут раздавать печенья. 25 московских ресторанов и кафе представят специальные меню и переведут его на китайский язык. Это будет «Московский китайский завтрак», «Комплексный обед этнической дружбы» (смесь китайских и русских блюд), коктейльные и десертные меню.

Также в Москве пройдут шоу ледяного пламени, шоу света и тени с золотым и синим драконами, танцевальное представление с тканями и веерами и китайская драма «Прекрасная жемчужина». В туристическом центре Exploring Moscow в парке «Зарядье» состоятся мероприятия с участием китайских национальных музыкальных инструментов.

В середине февраля в столице устроят ледовое шоу Love Figure Skating, в котором примут участие ведущие китайские и российские фигуристы, мастер-классы по китайским боевым искусствам и гимнастике.

Во время фестиваля будет представлена серия мультимедийных приветствий для гостей из Китая на баннерах, плакатах, уличных украшениях и рекламных щитах.

Китайский Новый год дословно называют Праздником весны. В григорианском календаре он выпадает на один из дней между 21 января и 21 февраля. В этом году праздник будут отмечать 10 февраля.

Первый день Нового года китайцы начинают с запуска фейерверков и сжигания благовоний. По их мнению, фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью умиротворение и счастье. В конце дня семьи Китая приветствуют возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они «давали отчёт» о прошедшем годе, а после отдают дань уважения предкам.

Чаще всего на новогодний стол китайцы ставят пельмени с начинкой из мяса и овощей, рыбу, курицу, спринг-роллы, рисовое печенье няньгао и шарики танъюань, круглые фрукты желтого цвета (мандарины, апельсины, помело).

Во второй день дети обычно поздравляют своих родителей, а в ответ получают деньги в красных бумажных конвертах. В отличие от многих стран, в Китае не распространены поздравительные открытки.

Также в дни Весеннего фестиваля по улицам Китая ходят фигуры львов и драконов. Танец льва исполняют двое: один держит голову зверя и изображает его передние лапы, а другой ― туловище и задние конечности. Базовые движения танцоры заимствуют из традиционных восточных боевых искусств.

В танце дракона участвует обученная команда людей, в которой может быть до 50 человек. Они держат фигуру существа на шестах и двигаются так, как будто дракон совершает волнообразные движения. Иногда внутрь каркаса помещают зажженные свечи, пламя которых просвечивает сквозь ткань.

Чтобы увидеть первый в России Китайский Новый год, жители Краснодара могут отправится на поезде в Москву, купив билет на 8-9 февраля стоимостью от 3 230 рублей. Обратная дорога 17-18 февраля обойдется в такую же сумму.

Также до столицы в эти даты можно долететь на самолете через Сочинский аэропорт (1014 рублей — путь из Краснодара до Сочи на поезде, 4 638 рублей — полет до Москвы без багажа). Дорога домой 17-18 февраля по аналогичному маршруту обойдется минимум в 11 783 рубля.

Как писали ранее Юга.ру, согласно производственному календарю РФ, в 2024 году будет 248 рабочих дней, а выходных — 118.

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