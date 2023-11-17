МРОТ в России вырастет с 1 января 2024 года. В Краснодарском крае он превысит 20 тыс. рублей
Юга.ру узнали, что изменится для жителей Краснодарского края с увеличением МРОТ с 1 января 2024 года
В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 тыс. 242 рубля. МРОТ повысили на 18,5%. Теперь работодатели не могут устанавливать зарплаты ниже указанной суммы. При этом в некоторых регионах МРОТ отличается от федерального, но он не может быть ниже, чем указано в законе.
Как Юга.ру узнали в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, на Кубани МРОТ установлен на уровне 1,05 федерального. Это значит, что с 2024 года минимальной в регионе будет зарплата 20 тыс. 204 рубля.
На что влияет МРОТ, кроме зарплат?
Для тех, кто трудоустроен не больше шести месяцев, МРОТ влияет на выплату больничного. Пособие рассчитывается не по средней зарплате, а по величине МРОТ.
С повышением МРОТ вырастет минимальная сумма, которую получают женщины при уходе в декретный отпуск. Так, если средняя за два года зарплата матери ниже МРОТ, пособие рассчитают по действующему МРОТ.
Недавно Юга.ру писали, что в Краснодарском крае больше 1,2 млн пенсионеров затронет повышение выплат в 2024 году. Подробности можно прочитать здесь.