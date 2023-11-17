МРОТ в России вырастет с 1 января 2024 года. В Краснодарском крае он превысит 20 тыс. рублей

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Юга.ру узнали, что изменится для жителей Краснодарского края с увеличением МРОТ с 1 января 2024 года

В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 тыс. 242 рубля. МРОТ повысили на 18,5%. Теперь работодатели не могут устанавливать зарплаты ниже указанной суммы. При этом в некоторых регионах МРОТ отличается от федерального, но он не может быть ниже, чем указано в законе.

Как Юга.ру узнали в Министерстве труда и социального развития Краснодарского края, на Кубани МРОТ установлен на уровне 1,05 федерального. Это значит, что с 2024 года минимальной в регионе будет зарплата 20 тыс. 204 рубля.

На что влияет МРОТ, кроме зарплат?

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Для тех, кто трудоустроен не больше шести месяцев, МРОТ влияет на выплату больничного. Пособие рассчитывается не по средней зарплате, а по величине МРОТ.

С повышением МРОТ вырастет минимальная сумма, которую получают женщины при уходе в декретный отпуск. Так, если средняя за два года зарплата матери ниже МРОТ, пособие рассчитают по действующему МРОТ.

Недавно Юга.ру писали, что в Краснодарском крае больше 1,2 млн пенсионеров затронет повышение выплат в 2024 году. Подробности можно прочитать здесь.

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