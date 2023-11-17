МРОТ в России вырастет с 1 января 2024 года. В Краснодарском крае он превысит 20 тыс. рублей

Юга.ру узнали, что изменится для жителей Краснодарского края с увеличением МРОТ с 1 января 2024 года

В России с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда составит 19 тыс. 242 рубля . МРОТ повысили на 18,5%. Теперь работодатели не могут устанавливать зарплаты ниже указанной суммы. При этом в некоторых регионах МРОТ отличается от федерального, но он не может быть ниже, чем указано в законе.