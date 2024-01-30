В 39 малых населенных пунктах Краснодарского края и Адыгеи заработала мобильная связь «Ростелекома»

«Ростелеком» в 2023 году обеспечил мобильной связью и интернетом жителей 39 малых населенных пунктов Краснодарского края и Адыгеи

Компания установила на территории двух регионов 41 базовую станцию мобильной связи и для подключения их к сети построила 206 км оптической инфраструктуры. Теперь жителям хуторов, сел и поселков в удаленных или труднодоступных районах доступна качественная связь, включая телефонию и интернет по технологии LTE (4G).

«Ростелеком» развивает телекоммуникации в малонаселенных пунктах совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры России) в рамках второго этапа программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Федеральная программа рассчитана до 2030 года.

«Технические специалисты «Ростелекома» успешно работают в труднодоступных зонах побережья и в горном кластере. Бывает, вертолетами завозим на локацию базовые станции. Наших возможностей хватает, чтобы идти в места, где строительство современных объектов связи для коммерческих операторов нерентабельно. В следующем году «Ростелеком» продолжит работы по проекту УЦН 2.0. В планах — установка не менее 20 базовых станций в Краснодарском крае и Адыгее», — отметил директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков.

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Минцифры России ежегодно проводит открытое голосование на портале Госуслуг, по итогам которого формирует список населенных пунктов и адресный план строительства по программе УЦН 2.0. Центром компетенций в проекте выступает дочерняя компания «Ростелекома» Tele2. Эксперты мобильного оператора разработывают проектные решения, планируют архитектуру сети и поставку оборудования. Базовые станции подключаются преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи с диапазоном радиочастот 1800 МГц.

«Поселок Мирный находится в предгорьях, и раньше в нем основным видом связи для большинства местных жителей был таксофон в центре населенного пункта. Было сложно даже скорую вызвать. Сейчас есть покрытие устойчивой мобильной связью в любой точке поселка. Все, кто подключился, не нарадуются. Люди могут спокойно общаться по телефону и в соцсетях, заказывать справки на «Госуслугах», записываться к врачам, удаленно пользоваться банковскими сервисами, смотреть фильмы», — прокомментировал глава администрации Смоленского сельского поселения Северского района Краснодарского края Роман Зотов.

«Ростелеком» — стратегический партнер государства в реализации национальной программы «Цифровая экономика». Узнать подробности можно на официальном сайте компании.

Как писали Юга.ру, больше 100 тыс. частных домов в Краснодарском крае и Адыгее получили доступ к интернету «Ростелекома» в 2023 году.