Рослесхоз проверит работу региональных чиновников в Краснодарском крае. Узнали подробности

Рослесхоз рассказал редакции Юга.ру о предстоящей проверке на Кубани

29 января начальник управления организации контроля за переданными полномочиями Рослесхоза Алексей Ларькин сообщил Юга.ру, что ведомство проведет проверку в Краснодарском крае. Она связана со снижением эффективности работы Минприроды региона.

«Ранее Рослесхоз выявил снижение уровня эффективности работы Министерства природных ресурсов Краснодарского края в части исполнения переданных полномочий в области лесных отношений. Рослесхоз инициировал провести проверку в региональном лесном ведомстве по ключевым направлениям ведения лесного хозяйства. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — рассказал Алексей Ларькин.

По данным пресс-службы ведомства, проверку также организуют в Амурской, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской областях, республиках Алтай, Башкортостан, Карелия, Хабаровском крае, Еврейской автономной области и Ханты-Мансийском автономном округе.