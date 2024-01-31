В Краснодаре оркестр исполнит хиты The Beatles, Адриано Челентано и Элвиса Пресли

Государственный эстрадно-симфонический оркестр под управлением дирижера Анатолия Оселкова исполнит знаменитые мелодии Поля Мориа и Мишеля Леграна, фантазии The Beatles, песни из репертуара Адриано Челентано и Элвиса Прэсли, ABBA и Boney M.

«Сегодня, когда технологии развиваются с невероятной скоростью, грампластинки продолжают оставаться символом романтики. Они напоминают о том, что музыка может быть проводником в мир чувств, где каждый найдёт свою мелодию любви», — приглашают организаторы.

Начало концерта в 19:00. Стоимость билетов 300-700 рублей, купить можно по ссылке. Филармония имени Пономаренко находится по адресу улица Красная, 55.