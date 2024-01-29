Краснодарцев приглашают на экскурсию по Свято-Троицкому собору

Её проведут в рамках акции «Купола над городом». Священнослужитель познакомит участников с архитектурой и внутренним убранством собора, покажет иконостас. Также экскурсанты узнают об истории и традициях празднования православных праздников.

Свято-Троицкий собор расположен в Краснодаре на улице Фрунзе, 65. Его заложили 3 октября 1899 года в память о спасении императорской семьи Александра III при крушении царского поезда в октябре 1888-го. Проект разработал главный архитектор Екатеринодара Иван Мальгерб. В числе святынь храма — Ковчег с частицами мощей святых: праведного воина Феодора Ушакова, преподобного Феодора Санаксарского, преподобного Александра, преподобной Марии Египетской.

Мероприятие состоится 2 февраля в 12:00 и 14:00. Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (861) 218-97-77.

Как писали Юга.ру, в краснодарской галерее «Март» открылась совместная выставка живописцев Александра Сингура и Ольги Шишкиной. Проект носит название «Шумные» — это отсылка к названию творческого объединения «Тихие», которое, как и эту выставку, курирует искусствовед Марина Тевзадзе.