В Крымском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

В оперштабе Кубани 29 января жителей Крымского района предупредили о сильных осадках и подъеме уровня воды в реках

По данным синоптиков, в Крымском районе пройдут сильные дожди. Специалисты обращают внимание на увеличение сброса воды из Краснодарского водохранилища в реку Кубань и обильное таяние снега.

«Существует высокая вероятность размыва дамб, обвалования и перелива воды через них в населённых пунктах Крымского район, с последующим подтоплением домовладений и сельхозугодий», — передает оперативный штаб.

Особое внимание специалисты обращают на несколько населенных пунктов, которые находятся вблизи реки Кубань: Троицкое, Киевское, Кеслеровское, Адагумское и Варениковское поселения. Из-за угрозы подтоплений дворов и домов все службы перевели в режим повышенной готовности.

Читайте также: Жители Краснодара ощутили землетрясение

В случае необходимости жителей Крымского района просят звонить по телефонам: 112 — единый номер всех оперативных служб, 8(861)312-13-72 — оперативный дежурный ГО и ЧС Крымского района, 8(861)312-03-30 — оперативный дежурный администрации Крымского района.