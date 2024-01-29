В Крымском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений

Краснодарский край

Распечатать

  • © Ольга Громова, ЮГА.ру
    © Ольга Громова, ЮГА.ру

В оперштабе Кубани 29 января жителей Крымского района предупредили о сильных осадках и подъеме уровня воды в реках

По данным синоптиков, в Крымском районе пройдут сильные дожди. Специалисты обращают внимание на увеличение сброса воды из Краснодарского водохранилища в реку Кубань и обильное таяние снега.

«Существует высокая вероятность размыва дамб, обвалования и перелива воды через них в населённых пунктах Крымского район, с последующим подтоплением домовладений и сельхозугодий», — передает оперативный штаб.

Особое внимание специалисты обращают на несколько населенных пунктов, которые находятся вблизи реки Кубань: Троицкое, Киевское, Кеслеровское, Адагумское и Варениковское поселения. Из-за угрозы подтоплений дворов и домов все службы перевели в режим повышенной готовности.

Читайте также:

В случае необходимости жителей Крымского района просят звонить по телефонам: 112 — единый номер всех оперативных служб, 8(861)312-13-72 — оперативный дежурный ГО и ЧС Крымского района, 8(861)312-03-30 — оперативный дежурный администрации Крымского района.

Напомним, 26 января после продолжительного дождя, который шел всю ночь, некоторые улицы в Краснодаре затопило целиком.

Крымский район Наводнения Погода Штормовые предупреждения

Новости

В Крымском районе Краснодарского края ввели режим повышенной готовности из-за угрозы подтоплений
В Краснодарском крае экранизация «Мастера и Маргариты» собрала больше 21 млн рублей
В Краснодарстате назвали причины роста цен на яйца, фрукты и овощи
В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из-за парковочного места
В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с налогами
Краснодарский край вошел в топ-5 регионов по размеру ипотеки — аналитики

Лента новостей

Реклама на сайте