Жители Краснодара ощутили землетрясение. Оно произошло в 29 км от города

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя lachetas с сайта freepik.com
    © Фото пользователя lachetas с сайта freepik.com

Краснодарцы пожаловались в соцсетях на подземные толчки. МЧС региона ситуацию не прокомментировало

24 января в 14:20 читатели Юга.ру рассказали редакции о подземных толчках, которые они заметили рядом с кинотеатром «Аврора» и в микрорайоне Дубинка. Жители других районов пожаловались на землетрясение в соцсетях.

Сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщил, что землетрясение магнитудой 4.0-4.5 произошло на севере станицы Северской, в 24 км к юго-западу от Краснодара.

На момент публикации МЧС Краснодарского края не прокомментировало ситуацию.

Напомним, что в июне 2023 года жители Армавира ощутили землетрясение. Его магнитуда составила 3,6.

Землетрясения Краснодар МЧС Происшествия

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