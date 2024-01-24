Жители Краснодара ощутили землетрясение. Оно произошло в 29 км от города

24 января в 14:20 читатели Юга.ру рассказали редакции о подземных толчках, которые они заметили рядом с кинотеатром «Аврора» и в микрорайоне Дубинка. Жители других районов пожаловались на землетрясение в соцсетях.



Сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщил, что землетрясение магнитудой 4.0-4.5 произошло на севере станицы Северской, в 24 км к юго-западу от Краснодара.



На момент публикации МЧС Краснодарского края не прокомментировало ситуацию.