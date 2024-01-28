В Ростове-на-Дону обвалилась стена пятиэтажного дома

В аварийной ростовской пятиэтажке обвалилась стена. Спасатели эвакуировали 95 человек

Пункт временного размещения организовали в школе 82. Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что там находятся 53 человека. К обеду 28 января жильцов планируют переселить в маневренный фонд на улице Уланской, 15.

Вечером 27 января в пятиэтажке по улице Нариманова, 72/3 обвалилась стена. Из дома эвакуировали 95 человек. Обошлось без пострадавших.

Для ликвидации последствий власти города ввели локальный режим ЧС. Для контроля обстановки организовал оперштаб в администрации Ворошиловского района.

Как сообщил Логвинов, аварийный дом включен в областную программу переселения. Расселению подлежат 155 семей. По его словам, ранее жильцам предлагали переселиться в маневренный фонд, но «все жители отказались».

Жители дома рассказали «Блокноту Ростова», что таких предложений от властей им не поступало. Люди добавили, что пытались добиться расселения с 2020 года.

Затем Логвинов написал, что в доме оценили 140 жилых помещений, но с размером выкупной стоимости согласились только 12 человек.

Ранее Юга.ру писали, что в краснодарской пятиэтажке рухнула стена после взрыва газа. Эвакуировали 45 человек, а взрывной волной выбило стекла в проезжавшем рядом во время трамвае.