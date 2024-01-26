К курорту «Новая Анапа» собираются запустить аэроэкспресс
Проектировщики «Новой Анапы» планируют построить железнодорожную ветку для аэроэкспресса
Он свяжет новый курорт с аэропортом и центром города.
«В условия конкурса не входили решения по внешним сетям, как инженерным, так и транспортным. Но мы в своем проекте предложили необходимость строительства аэроэкспресса от аэропорта, от центра Анапы до территории Благовещенской, до визит-центра нового курорта», — рассказал РБК исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов.
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Объект создатут, потому что необходимо доставлять персонал на рабочие места, поскольку в техническом задании есть ограничения на строительство жилых объектов, школ и детских садов.
«И это значит, что персонал каждый день приезжает на территорию. По нашим предварительным расчетам, это ежедневно 15–25 тыс. человек. Использование только автомобильного транспорта, на наш взгляд, нецелесообразно. Требуются дополнительные решения», — объяснил Аветов.
Как писали Юга.ру, стала известна стоимость создания курорта «Новая Анапа». По проекту победителя конкурса она оценивается в 500 млрд рублей. Часть средств получат из государственного бюджета — эти деньги планируют потратить на инженерную инфраструктуру.