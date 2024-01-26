К курорту «Новая Анапа» собираются запустить аэроэкспресс

«В условия конкурса не входили решения по внешним сетям, как инженерным, так и транспортным. Но мы в своем проекте предложили необходимость строительства аэроэкспресса от аэропорта, от центра Анапы до территории Благовещенской, до визит-центра нового курорта», — рассказал РБК исполнительный директор компании «Творческие технологии» Вартан Аветов.

Он свяжет новый курорт с аэропортом и центром города.

Объект создатут, потому что необходимо доставлять персонал на рабочие места, поскольку в техническом задании есть ограничения на строительство жилых объектов, школ и детских садов.

«И это значит, что персонал каждый день приезжает на территорию. По нашим предварительным расчетам, это ежедневно 15–25 тыс. человек. Использование только автомобильного транспорта, на наш взгляд, нецелесообразно. Требуются дополнительные решения», — объяснил Аветов.