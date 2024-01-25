Инфляция в Краснодарском крае ускорилась из-за цен на еду и автомобили

Из продуктов питания сильнее всего на рост инфляции повлияли цены на яйца и огурцы. Увеличились расходы птицефабрик на ветеринарные препараты, упаковку, зарплату и ЖКУ. Кроме того, сократилось предложение яиц: поставок из других регионов стало меньше, а на местных фабриках производство замедлили реконструкции. Огурцы дорожали быстрее, так как увеличились расходы тепличных хозяйств на электроэнергию, расходные материалы, логистику и оплату труда персонала.

«Автопроизводители продолжили переносить в цены возросшие издержки на запчасти и доставку — в итоге цены на отечественные автомобили в декабре выросли больше, чем в ноябре. На рынке подержанных иномарок предложение по-прежнему было ограниченным, а спрос оставался высоким. Это привело к ускорению годового роста цен на эти автомобили. Также в декабре подорожали автошины из-за увеличения расходов производителей на натуральный каучук и введения запрета на управление машиной с резиной не по сезону», — объяснила глава экономического управления Южного ГУ Банка России Елена Кравченко.

В сфере услуг годовой темп прироста цен замедлился. Так, в отличие от 2022 года, индексация тарифов на большинство коммунальных услуг в декабре 2023 года не проводилась. Кроме того, почти не изменилась абонентская плата за пакет сотовой связи, тогда как годом ранее она была заметно повышена.

Центробанк прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и останется на уровне 4%.