В последние выходные января Краснодар ждет снег с дождем

27 и 28 января в Краснодаре и на территории края сохранится плюсовая температура

По данным краснодарского гидрометцентра, в субботу и воскресенье днем температура воздуха в Краснодаре поднимется до +4 °С, ночью будет варьироваться от +2 °С (в ночь с пятницы на субботу) до -3 °С (в ночь с субботы на воскресенье).

Сервис «Яндекс Погода» предсказывает небольшой дождь на протяжении всей субботы, при этом большую часть суток это будет снег с дождем. Влажность воздуха может достигать 93%. В воскресенье весь день и ночь будет идти небольшой снег. Выходные будут пасмурными.

В Краснодарском крае на выходных будет облачно, в разных районах пройдут осадки от дождя до снега и мокрого снега. Юга.ру писали, что при минусовых ночных температурах на трассах возможен гололед, а также налипание мокрого снега на деревья и провода.

В городах Черноморского побережья дневные температуры воздуха поднимутся до +9 °С. Также ожидается северо-восточный и северный ветер с порывами до 12-14 м/с.

26 января, в пятницу, после продолжительного ночного дождя в Краснодаре затопило улицы и дороги, также оказалась затоплена часть трассы в Северском районе.