В Краснодаре и крае затопило улицы и дороги после дождя. Вот как откачивают воду в Музыкальном

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео телеграм-канала Муниципального Центра Управления города Краснодара, @mcu_krd
    © Скриншот видео телеграм-канала Муниципального Центра Управления города Краснодара, @mcu_krd

26 января после продолжительного дождя, который шел всю ночь, некоторые улицы в Краснодаре затопило целиком

В первую очередь речь идет об улицах Российской, Тенистой, Комарова, Мусоргского, бульваре Строителей. После обильных осадков там часто остается вода, которой некуда уходить. В качестве официальной причины городская администрация всегда называет отсутствие ливневой канализации, эта проблема не решается много лет.

Утром 26 января в телеграм-канале администрации Краснодара появилась информация о том, что водооткачивающая техника работает на четырех участках. Чтобы приехала бригада, жители должны оформить заявку. О том, как это сделать, напомнили официальные каналы, включая «МЦУ Краснодар». Нужно позвонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 050. Заодно там же опубликовали ответ на вопрос «почему техника не приехала на мою улицу»: значит, сейчас обрабатывают более приоритетные заявки. Приоритетными считаются улицы, где ходит общественный транспорт и школьные автобусы, а также магистральные дороги, где нет ливневой канализации.

Также МЦУ (муниципальный центр управления) выложил видео, как откачивают воду на улице Мусоргского в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Водой залито все пространство между домами. Некоторые тротуары выше уровня воды, но в других местах вода подходит прямо к стенам.

В январе в соцсетях разошлись видео и фото, как ученики добираются в школу в поселке Южном под Краснодаром. Им приходится идти почти по колено в воде. Подробнее об этом Юга.ру рассказывали здесь. Теперь на проблему обратил внимание глава Следкома. 

Дороги залило не только в Краснодаре. В Северском районе возле станицы Убинской частично затопило трассу.

Как сообщали Юга.ру, 14 декабря жители краснодарского поселка Российского записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину о плачевном состоянии дорог, из-за которого они регулярно остаются затопленными. 

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