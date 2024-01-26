В Краснодаре и крае затопило улицы и дороги после дождя. Вот как откачивают воду в Музыкальном

В первую очередь речь идет об улицах Российской, Тенистой, Комарова, Мусоргского, бульваре Строителей. После обильных осадков там часто остается вода, которой некуда уходить. В качестве официальной причины городская администрация всегда называет отсутствие ливневой канализации, эта проблема не решается много лет.

Утром 26 января в телеграм-канале администрации Краснодара появилась информация о том, что водооткачивающая техника работает на четырех участках. Чтобы приехала бригада, жители должны оформить заявку. О том, как это сделать, напомнили официальные каналы, включая «МЦУ Краснодар». Нужно позвонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы 050. Заодно там же опубликовали ответ на вопрос «почему техника не приехала на мою улицу»: значит, сейчас обрабатывают более приоритетные заявки. Приоритетными считаются улицы, где ходит общественный транспорт и школьные автобусы, а также магистральные дороги, где нет ливневой канализации.

Также МЦУ (муниципальный центр управления) выложил видео, как откачивают воду на улице Мусоргского в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Водой залито все пространство между домами. Некоторые тротуары выше уровня воды, но в других местах вода подходит прямо к стенам.