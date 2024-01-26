ГК «ИНСИТИ» заканчивает реконструкцию дороги на улице Батуринской в Краснодаре

Совместно с другими застройщиками «ИНСИТИ» строит дороги у жилых комплексов в районе улицы им. Кирилла Россинского

Проект, как сообщает застройщик, реализуют в четыре этапа. Первый отрезок новой дороги (Батуринская — Чепигинская — Яснополянская) протяженностью 2,3 км практически готов. На этом участке количество полос расширили с двух до четырех, а на улицах Батуринской и Чепигинской обустроили тратуары с велодорожками.

© Фото Валерия Гончарова, предоставлено пресс-службой ГК «ИНСИТИ»

© Фото Валерия Гончарова, предоставлено пресс-службой ГК «ИНСИТИ»

Новый тратуар © Фото Валерия Гончарова, предоставлено пресс-службой ГК «ИНСИТИ»

Новый тратуар © Фото Валерия Гончарова, предоставлено пресс-службой ГК «ИНСИТИ»

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Второй этап — строительство дороги протяженностью 1,6 км на улице им. Кирилла Россинского от Батуринской до Краеведа Соловьева. В проекте предусмотрели тротуар с тактильными указателями для людей с ограниченными возможностями здоровья, остановки общественного транспорта с «карманами» для авто, пешеходные переходы, уличное освещение и новые светофоры.

Общая стоимость обоих этапов строительства — 800 млн рублей, больше 70% взяла на себя компания «ИНСИТИ».

«Эта транспортная магистраль — один из важных участков дороги. Её расширение до 4 полос увеличит пропускную способность и поможет значительно уменьшить скопление автомобилей. На этом участке полностью переработали организацию дорожного движения, что упрощает жизнь как автовладельцев, так и пешеходов», — отмечает директор ГК «ИНСИТИ» Андрей Шадрин.

© Фото Валерия Гончарова, предоставлено пресс-службой ГК «ИНСИТИ»

Группа компаний также планирует строительство и модернизацию дороги протяженностью 2,3 км на улицах Лаперуза и Комарова. Сейчас застройщик занимается проектом и расчетом сметы затрат.