В микрорайоне Россинского в Краснодаре дороги построят застройщики
В мэрии Краснодара рассказали, как будут решать проблему с дорогами в микрорайоне Россинского
Проблему с дорогами в микрорайоне Россинского обсудили 12 ноября в мэрии города. Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко отметил, что в том районе строится большое количество домов и практически отсутствуют автомобильные дороги.
Решать эту проблему Алексеенко призвал застройщиков. По его словам, если не решить эту ситуацию, то в дальнейшем по микрорайону можно будет передвигаться только пешком
«Тех дорог, что есть, и сейчас катастрофически недостаточно, не говоря уже о перспективном будущем. Мы строим не квадратные метры, мы строим город. А это не только жилые дома и социальные объекты, это еще и инфраструктура, артерии, которые будут обеспечивать жизнь микрорайона. Люди, которые там живут, ждут решения этих вопросов».
Глава Прикубанского округа совместно с застройщиками уже представил карту, на которой выделены участки, нуждающиеся в реконструкции. Также уже разработан предварительный план преобразования дорог из шести этапов.
На первом этапе планируют расширить с двух до четырех полос улицу Батуринскую от Семигорской Кирилла Россинского. На втором этапе с двух до четырех полос увеличат проезжую часть улицы Семигорской Восточно-Кругликовской до Батуринской. Обе дороги сейчас гравийные, их нужно заасфальтировать и озелененить по обочинам. По всем шести этапам необходимо привести в порядок около 15 км дорог.
Исполняющий обязанности главы города сказал, что к работе нужно применить творческий подход — установить нестандартные столбы освещения, современные остановки и «придать изюминку строящимся жилым комплексам». Точные сроки реконструкции дорог обещали озвучить через месяц.