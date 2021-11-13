В микрорайоне Россинского в Краснодаре дороги построят застройщики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии Краснодара рассказали, как будут решать проблему с дорогами в микрорайоне Россинского

Проблему с дорогами в микрорайоне Россинского обсудили 12 ноября в мэрии города. Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко отметил, что в том районе строится большое количество домов и практически отсутствуют автомобильные дороги. 

Решать эту проблему Алексеенко призвал застройщиков. По его словам, если не решить эту ситуацию, то в дальнейшем по микрорайону можно будет передвигаться только пешком

«Тех дорог, что есть, и сейчас катастрофически недостаточно, не говоря уже о перспективном будущем. Мы строим не квадратные метры, мы строим город. А это не только жилые дома и социальные объекты, это еще и инфраструктура, артерии, которые будут обеспечивать жизнь микрорайона. Люди, которые там живут, ждут решения этих вопросов».

Глава Прикубанского округа совместно с застройщиками уже представил карту, на которой выделены участки, нуждающиеся в реконструкции. Также уже разработан предварительный план преобразования дорог из шести этапов.

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

На первом этапе планируют расширить с двух до четырех полос улицу Батуринскую от Семигорской Кирилла Россинского. На втором этапе с двух до четырех полос увеличат проезжую часть улицы Семигорской Восточно-Кругликовской до Батуринской. Обе дороги сейчас гравийные, их нужно заасфальтировать и озелененить по обочинам. По всем шести этапам необходимо привести в порядок около 15 км дорог.

Исполняющий обязанности главы города сказал, что к работе нужно применить творческий подход — установить нестандартные столбы освещения, современные остановки и «придать изюминку строящимся жилым комплексам». Точные сроки реконструкции дорог обещали озвучить через месяц.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Строительство

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В микрорайоне Россинского в Краснодаре дороги построят застройщики
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