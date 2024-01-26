Где на юге РФ больше всего выросли зарплаты за 2023 год? Отвечают аналитики

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты проанализировали, как изменились предлагаемые и ожидаемые заработные платы за год в регионах ЮФО

В декабре 2023 года по России предлагаемые зарплаты выросли на 22% и составили в среднем 54,8 тыс. рублей. Ожидаемые зарплаты за тот же период тоже увеличились на 20%, до 60 тыс. рублей.

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На юге зарплатные предложения выросли за год на 25% до 49,7 тыс. рублей в среднем, ожидания соискателей — на 11%, до 50 тыс. рублей. Что касается ЮФО, то наиболее заметный прогресс зафиксирован в Волгоградской и Ростовской областях, где суммы предложений увеличились на 25%.

На втором месте по росту предлагаемых зарплат — Астраханская область (+23%). Далее идут Республика Калмыкия (+19%) и Краснодарский край (+17%). Меньше всего за прошедший год выросли зарплаты в Республике Адыгея (+15%).

В Краснодарском крае суммы желаемых зарплат в резюме выросли на 18%, в Республике Калмыкия и Ростовской области — на 11%, сообщает hh.ru.

Как писали Юга.ру, 22% работодателей Краснодара откажут кандидатам с избыточной квалификацией. Половина компаний используют гибкий подход: обычно речь идет о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад.

Безработица Деньги Трудоустройство

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