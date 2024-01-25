22% работодателей Краснодара откажут кандидатам с избыточной квалификацией — опрос

Чаще всего отказы в приеме на работу из-за избыточной квалификации получают бухгалтеры, инженеры и менеджеры по продажам

Сервис по поиску работы SuperJob опросил представителей компаний и экономически активных граждан из Краснодара с 12 по 19 января. Результаты анкетирования показали, что 22% работодателей никогда не принимают overqualified-специалистов.

Половина компаний используют гибкий подход: обычно речь идет о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад. Каждый десятый работодатель не отказывает специалистам с избыточной квалификацией.

«Слишком хорош для нас», — с таким обоснованием отказа сталкивались 29% соискателей из Краснодара. О подобных ситуациях мужчины рассказывали чаще женщин, а старшее поколение — чаще людей до 34 лет.