22% работодателей Краснодара откажут кандидатам с избыточной квалификацией — опрос
Чаще всего отказы в приеме на работу из-за избыточной квалификации получают бухгалтеры, инженеры и менеджеры по продажам
Сервис по поиску работы SuperJob опросил представителей компаний и экономически активных граждан из Краснодара с 12 по 19 января. Результаты анкетирования показали, что 22% работодателей никогда не принимают overqualified-специалистов.
Половина компаний используют гибкий подход: обычно речь идет о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад. Каждый десятый работодатель не отказывает специалистам с избыточной квалификацией.
«Слишком хорош для нас», — с таким обоснованием отказа сталкивались 29% соискателей из Краснодара. О подобных ситуациях мужчины рассказывали чаще женщин, а старшее поколение — чаще людей до 34 лет.
Больше всего overqualified-специалистов среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц. Такие соискатели слышали следующие отказы:
- «Не один раз мне отказывали, говорили, что мне будет скучно».
- «Работодателя испугал опыт работы на федеральном уровне».
- «Сказали, я у них зачахну».
Сверхквалификацией чаще всего объясняют отказ претендентам на должности бухгалтеров, инженеров и менеджеров по продажам.
Как сообщали Юга.ру, другой опрос показал, что 20% трудоустроенных краснодарцев имеют подработки. 63% из них тратят на подработки менее 10 часов в неделю.