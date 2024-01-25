22% работодателей Краснодара откажут кандидатам с избыточной квалификацией — опрос

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com
    © Фото JESHOOTS-com с сайта pixabay.com

Чаще всего отказы в приеме на работу из-за избыточной квалификации получают бухгалтеры, инженеры и менеджеры по продажам

Сервис по поиску работы SuperJob опросил представителей компаний и экономически активных граждан из Краснодара с 12 по 19 января. Результаты анкетирования показали, что 22% работодателей никогда не принимают overqualified-специалистов.

Половина компаний используют гибкий подход: обычно речь идет о трудоустройстве кандидатов, для которых новая должность и компетенции станут небольшим шагом назад. Каждый десятый работодатель не отказывает специалистам с избыточной квалификацией.

«Слишком хорош для нас», — с таким обоснованием отказа сталкивались 29% соискателей из Краснодара. О подобных ситуациях мужчины рассказывали чаще женщин, а старшее поколение — чаще людей до 34 лет.

Читайте также:

Больше всего overqualified-специалистов среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей в месяц. Такие соискатели слышали следующие отказы:

  • «Не один раз мне отказывали, говорили, что мне будет скучно».
  • «Работодателя испугал опыт работы на федеральном уровне».
  • «Сказали, я у них зачахну».

Сверхквалификацией чаще всего объясняют отказ претендентам на должности бухгалтеров, инженеров и менеджеров по продажам.

Как сообщали Юга.ру, другой опрос показал, что 20% трудоустроенных краснодарцев имеют подработки. 63% из них тратят на подработки менее 10 часов в неделю.

Опросы Трудоустройство

Новости

В Краснодарском крае ожидаются сильные осадки и ветер до 22 м/с
22% работодателей Краснодара откажут кандидатам с избыточной квалификацией — опрос
В Краснодаре пройдет чаепитие с философом
В Туапсе ночью загорелась нефтебаза
Три здания в Ейске признали памятниками архитектуры
В 2024 году цены в санаториях Краснодарского края и Кавминвод вырастут до 14,5%

Лента новостей

Реклама на сайте