Выставка беспредметной живописи откроется в Краснодаре

Совместная экспозиция Александра Сингура и Ольги Шишкиной откроется 27 января в художественной галерее «Март» (Краснодар, Путевая ул., 1). Проект носит название «Шумные» — это отсылка к названию творческого объединения «Тихие», которое, как и эту выставку, курирует искусствовед Марина Тевзадзе.

Александр Сингур широко известен под различными творческими псевдонимами (Mas Large и т.п.), как уличный художник. Предпочитает технику аэрографии, помимо 10 живописных работ, которые на этой выставке будут экспонироваться для широкой публики впервые, он также представит авторскую роспись одной из стен галереи.

Ольга Шишкина рисует картины маслом, но при этом далека от классической техники. Ее монохромные работы изображают минималистичные структуры, где фактура проявляется благодаря игре света и тени, а не за счет разнообразия оттенков.

Живопись обоих авторов можно классифицировать, как беспредметную.

«Несмотря на столь очевидную разницу в наших работах, есть нечто общее: орнаментальность и ритмичность изобразительного языка, из которой проявляется образ», рассказывает Ольга Шишкина. «Для меня особый интерес представляют дуальности, и наши с Александром работы дают о дуальности очень наглядное представление одной из них — экспрессия и яркий цвет у него, статичность и монохромность у меня».

Выставка откроется 27 января в 18:00 и продлится до 17 февраля.