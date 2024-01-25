ГК ТОЧНО попала в топ-10 застройщиков России по объемам строительства

По данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) вошел в десятку российских застройщиков по объемам строительства жилья в 2023 году

ГК ТОЧНО уже построила и обслуживает более 1,5 млн кв. метров жилья. Примерно такой же объем коммерческой недвижимости и объектов социальной инфраструктуры на стадии строительства в пяти городах Краснодарского края — Краснодаре, Новороссийске, Туапсе, Армавире и Тихорецке, а также Белгороде и Ялте.

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В 2024 году застройщик планирует зайти в новые регионы России, в том числе в два города Татарстана — Казань и Зеленодольск.

По словам владельца и председателя совета директоров ГК ТОЧНО Николая Амосова, на 2024 год у девелопера масштабные планы: увеличить портфель проектов больше чем на миллион кв. метров, начать новые проекты в разных регионах России и в обещанный срок ввести в эксплуатацию существующие.

Застройщик работает с 2013 года, входит в список системообразующих предприятий России и уже более 5 лет является одним из самых крупных девелоперов страны.

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Группа компаний специализируется на строительстве по монолитно-кирпичной технологии со всем комплексом работ: от создания проекта до его реализации и управления уже готовыми. ГК ТОЧНО включает в себя производство строительных материалов, собственный парк специализированной строительной техники, застройщиков и сервисы для создания современной инфраструктуры ЖК.

В регионах присутствия ТОЧНО развивает и социальную инфраструктуру: в шаговой доступности от жилых комплексов девелопер возводит детские сады, школы, поликлиники и храмы. Один из важных ориентиров — благоустройство общественных досуговых зон: парков семейного отдыха, бульваров, спортивных школ и площадок, физкультурно-оздоровительных центров.